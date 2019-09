Fêtes de Wallonie: le retour de la messe en wallon à l'Eglise Saint-Jean ? Ce n'est pas pour tout de suite

Les Fêtes de Wallonie se poursuivent, place aujourd'hui au "Lundi des Namurois"… Au programme : la traditionnelle messe en wallon. Sauf que pour la troisième année consécutive, elle se déroulera à l'Eglise Saint-Nicolas, et non à l'église Saint-Jean Baptiste comme auparavant. Cette dernière étant toujours fermée pour rénovation.

Combien de temps dureront les travaux ?

Au moins 10 ans ! C'est une grosse rénovation. Le plus urgent consiste à stabiliser un des murs de cet édifice du 17ème siècle qui penche dangereusement. "Comme le ferait un bon père de famille, on va d’abord stabiliser l’immeuble avant d’entamer les travaux de restauration plus fine, explique l'architecte André Rouelle. Le flanc Nord est en train de basculer, les Namurois ont pu le constater depuis le début du siècle dernier. Les structures des annexes adossées à ce flanc Nord sont un peu fragiles. Les fondations sont en mauvais état, voire inexistantes. Quant à la toiture, il s’agit d’une charpente bois. Et elle est agressée par l’humidité. On va donc travailler sur ces éléments-là."