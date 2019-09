Fêtes de Wallonie à Namur : des réfugiés participent aux tournois de jeux anciens

C’est une des animations originales des Fêtes de Wallonie, à Namur.

Les Walloniades se sont disputées ce samedi après-midi, à la Place St-Aubain. 18 équipes locales se sont affrontées lors du tournoi de jeux anciens, comme le tir à la corde, le jeu de sèles (lancer d’anneaux de fer autour d’un piquet droit), le mât de cocagne, ou encore, les courses en sacs de toile et les courses de brouettes.

Parmi les participants, cette année : une équipe de réfugiés résidant à Jambes. Une édition 2019 qui allie traditions locales, intégration des nouveaux venus, épreuves sportives et échanges culturels.

Convivialité ludique

Parmi les jeux d’antan : le tir à la corde. Deux équipes de six concurrents s’affrontent. Le principe de ce duel est simple. Les deux groupes s’alignent à chaque bout de la corde. Deux lignes, espacées de cinq mètres, sont tracées. Une fois le jeu commencé, chaque équipe essaie de faire dépasser à l’autre sa ligne respective, ou de faire chuter l’adversaire, dans le temps imparti. Un arbitre veille au respect des règles. Le duel se déroule sous les encouragements du public et dans une ambiance bon enfant.

Partage et intégration

Une des équipes est composée de réfugiés résidant au Centre d’accueil des demandeurs d’asile de Jambes. Parmi eux : Mohamed, un Tunisien pour qui les Walloniades sont bien plus qu’une épreuve conviviale. "C’est important de participer, tout d’abord, pour connaître les gens et s’intégrer dans la société. C’est fun en tout cas ! On est bien; on est heureux d’être ici et de partager ces moments avec des Belges. Dans notre équipe, en plus de moi qui suis tunisien, il y a quatre nationalités différentes. Il y a un Afghan, une Albanaise, un Soudanais et un Syrien. Pour moi, les Fêtes de Wallonie, c’est la joie de vivre".

Ces jeux d’antan et les Fêtes de Wallonie sont aussi un moment de convivialité et d’amusement pour les réfugiés. "C’est un défoulement pour nous", souligne une demandeuse d’asile. "Car en général, nous passons pratiquement toute la journée au Centre. Cette sortie ici, c’est vraiment très bien. C’est important pour les enfants aussi. Cette participation aux jeux traditionnels, c’est une façon de dire qu’on s’intègre dans la vie des Belges".

Des Namurois ouverts

Pour l’équipe adverse et pour les autres formations participant aux Walloniades, la présence de réfugiés est une excellente nouvelle. "Je suis super fier de voir qu’il y a ici une équipe de réfugiés", souligne un jeune participant namurois. "Cette intégration est très importante. C’est une bonne chose et c’est un moment de convivialité et de rassemblement. Et vous savez, les Namurois sont accueillants. Les Fêtes de Wallonie sont aussi là pour le rappeler".

Jeux vieux, pas vieux jeu

Certains les croyaient oubliés; d’autres ne les connaissaient même pas. Mais les jeux d’antan ont toujours la cote. "Ils ne sont pas démodés", explique Bernard Praile, un des organisateurs des Walloniades, membre du Comité central de Wallonie. "Car ces jeux apportent de la convivialité. Il y a aussi le côté sportif, le côté festif et bonne ambiance".

Et pour marier l’ancien et le nouveau, les organisateurs proposaient cette année une épreuve inédite. Un questionnaire qui nécessite l’utilisation du numérique avec notamment des selfies. Une évolution qui fait le pont entre les générations.