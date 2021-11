Fêtes de fin d’année : la zone de police Nivelles-Genappe met en garde contre les vols dans les caves

Sécurisez vos caves ! C’est le message de la zone de police Nivelles-Genappe à l’approche des fêtes de fin d’année. Plusieurs caves ont été visitées par des cambrioleurs depuis quelques jours dans des immeubles à appartements de Nivelles. Cela est déjà arrivé à d’autres moments de l’année, mais les produits stockés en prévision de St Nicolas, Noël et Nouvel an sont actuellement prisés par les voleurs. "Les cadeaux, les victuailles, les boissons, notamment le champagne, le vin, bref tout ce qui pourrait servir pour les fêtes, sont l’objet de ces préjudices que les gens nous rapportent, indique le chef de corps de la zone, Pascal Neyman. Nous voulons donc attirer l’attention des habitants de toutes les communes sur le fait que ces objets doivent être protégés et pas nécessairement placés dans les caves".

On préfère prévenir que guérir. C’est maintenant qu’il faut sécuriser son habitation.

Ici, les voleurs se sont introduits dans des caves d’immeubles, profitant sans doute de l’inattention des occupants. La police rappelle donc qu’il ne faut pas laisser entrer des inconnus dans les communs et, bien entendu, veiller à garder la porte de sa cave fermée à clé. Les caves de maisons unifamiliales doivent aussi être bien sécurisées, certains cambrioleurs passant par le soupirail pour y pénétrer. Globalement, à l’approche des fêtes, mais aussi parce que lorsqu’il fait déjà noir en fin d’après-midi, quand les gens ne sont pas encore rentrés du travail, la police recommande de redoubler de prudence. Cette période est une des plus prisées des cambrioleurs. "On est loin encore des fêtes de fin d’année. On préfère donc prévenir que guérir. C’est donc maintenant qu’il faut sécuriser son habitation avant que la grande vague n’arrive", insiste le chef de corps.