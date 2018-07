Fête nationale: le programme complet des festivités à Bruxelles et à Namur

La populaire "Fête au Parc" se déroulera elle entre 10h et 23h du Palais de Justice au Palais de la Nation, en passant par la rue de la Régence, le Sablon, la place Royale et le Parc de Bruxelles. De nombreuses animations y seront proposées et les différentes autorités et institutions du pays proposeront des stands pour illustrer leur travail au public. Place Poelaert, le "Village policier" présentera par exemple l'évolution des métiers de la police. Elle fêtera également les 80 ans de l'escorte royale.

La police fédérale et la police locale défileront ensemble pour la huitième année consécutive, tandis que l'Administration des douanes et accises sera aussi présente, avec 9 véhicules notamment. Les pompiers du Westhoek feront par ailleurs défiler une pompe manuelle d'extinction incendie sauvée des réquisitions pour commémorer la Première Guerre mondiale.

Après le traditionnel Te Deum samedi matin à la cathédrale des saints Michel et Gudule, le défilé militaire et civil sera lancé à 16h. Son édition 2018 sera placée sous le thème "Respect du passé. Confiance en l'avenir". Il fera ponctuellement référence aux commémorations de la guerre 1914-18, notamment grâce à la présence de 29 descendants de soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale.

La Stib adapte son offre

À l'occasion de la fête nationale, la Stib adaptera son offre de samedi afin de permettre au plus grand monde de participer aux festivités principales qui auront lieu dans le Parc Royal et ses alentours, a communiqué la société bruxelloise de transport public lundi sur son site internet.

Douze lignes de trams et de bus seront limitées ou déviées ce samedi et ce durant toute la journée, selon la Stib.

Les bus 27 ne circuleront pas entre Mérode et Gare du Midi. Les lignes 29, 63, 65 et 66 ne circuleront pas entre Madou et De Brouckère tandis que la ligne de bus 33 qui relie le haut et le bas de la ville ne sera pas exploitée.

Les bus 38 ne circuleront pas entre Trône et Gare Centrale. À partir Trône, les bus continueront cependant de rouler jusqu'à la Porte de Namur. La ligne de bus 54 ne circulera pas entre Bailli et Trône. Les voyageurs pourront rejoindre l'arrêt Bailli où les bus continueront de rouler jusqu'à Louise. Les bus 95 ne circuleront pas entre Trône et Grand-Place.À partir de Trône, les bus continueront leur chemin jusqu'à Louise.

La station de métro Parc sera fermée au public durant le traditionnel défilé militaire. La Stib conseille aux voyageurs de descendre à Arts-Loi ou à Gare Central pour se rendre aux festivités.

Pour éviter aux voyageurs de manquer le feu d'artifices tiré à 23 heures, la Stib prolonge plusieurs lignes jusqu'à 1 h du matin: les quatre lignes de métro, les lignes de tram 3 et 4 ainsi que les lignes de bus 19, 32, 92 et 93.

Les 11 lignes de bus Noctis sont maintenues et circuleront jusqu'à 3 heures du matin.

A Namur aussi

Pour l'édition 2018, le programme des festivités de la fête nationale à Namur se veut "varié et résolument populaire", a annoncé le mardi 10 juillet l'échevine du tourisme, Patricia Grandchamps. Fruit d'un partenariat public/privé, des concerts, animations, folklores, brocantes, activités plein air et sportives seront organisés autour du 21 juillet.

Depuis plusieurs années, la fête nationale est célébrée à Namur dès le 20 juillet à travers un programme d'activités et d'animations "qui s'étoffe d'année en année".

En plus du traditionnel feu d'artifice, la ville et ses partenaires publics et privés, développent une série d'activités autour d'une stratégie touristique mise en place depuis 2015. "L'objectif étant d'attirer les touristes, mais aussi de les faire rester plusieurs nuitées", précise l'échevine.

Ainsi, dans le cadre de Cap estival, dont l'édition 2018 s'est ouverte le 1er juin, Cap en fête prendra place sur les quais de la Meuse et de la Sambre. L'événement offrira dès le 20 juillet à 20h00 une soirée d'animations gratuites, variées avec a présence notamment des Echasseurs, des Alfers, d'une fanfare, et d'un show pyrotechnique de Showflamme.

Toutes les animations se dérouleront sur un ponton flottant de 50 mètres carrés et installé au bord de Quai Novèle. À 23h et pendant 25 minutes, le feu d'artifice sera projeté et visible depuis ce même quai. En parallèle dès 20h, une brocante vintage nocturne se tiendra également sur une partie des quais. Celle-ci se poursuivra de manière plus traditionnelle le lendemain dès 6h00.

Du côté de la place d'Armes le jour de la fête nationale, un Gueuleton Urbain se tiendra dès 11h00 tandis qu'un événement autour du vélo "Kidz on Wheelz" aura lieu à la Citadelle de Namur. Côté musique, la boutique Ram'dâm proposera des concerts gratuits tous les soirs dès le 17 juillet tandis qu'une offre plus électro sera proposée par l'asbl WAV et DEEPNOIZE à la cité artistique de l'ancienne crèche "Les P'tits Pouyons".

L'an dernier, près de 30.000 Namurois, touristes et autres visiteurs s'étaient ralliés aux festivités de la capitale wallonne.