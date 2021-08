Fête du Meyboom ce lundi : un arbre, du public et de la joie

Pour Jean-Marc Godeau, secrétaire des compagnons de Saint-Laurent, il est très important de perpétuer la plantation de cet arbre de joie. "C’est pour commémorer un évènement qui date de 1213. On le plante depuis 713 ans. Les Louvanistes sont venus chatouiller les Bruxellois aux premiers remparts de Bruxelles à cette époque. La guilde et les arbalétriers de Saint-Laurent les ont repoussés. C’est ça que l’on commémore avec cette tradition de la plantation de l’arbre", explique le secrétaire. Mais attention, les différentes compagnies du cortège ont une condition à remplir pour bien célébrer leur victoire : il faut planter le Meyboom, au croisement entre la rue des Sables et la rue des Marais, avant 17 heures. "La règle est stricte. Si on le fait après ou qu’on n’arrive pas à le planter, à ce moment-là, le privilège de planter l’arbre va à nos adversaires de 1213, les Louvanistes", renseigne Jean-Marc Godeau. L’arbre provient de la forêt de Soignes où les Buumdroegers, les porteurs d’arbre, le sélectionneront et le couperont à la taille idéale, pour ensuite faire un tour de Bruxelles et le présenter sur la Grand-Place à 14h30.

L’an dernier, les festivités n’ont pu se faire qu’avec 200 personnes uniquement, soit les membres des différentes compagnies. Mais cette année, la fête du Meyboom est le premier évènement majeur autorisé par la Ville de Bruxelles avec plus de 1500 personnes. "C’est exceptionnel pour nous", indique Jean-Marc Godeau. "En général, les Bruxellois font la fête à plus de 3000 personnes. On verra bien comment ils se comportent. On attend un regain de joie après ces confinements. On a été conditionné à vivre sans fête, sans évènement, sans joie pendant un an et demi. Je pense que c’est le moment de pouvoir ressortir, recréer cette ambiance de joie. On attend du public, c’est le moment de sortir des chaumières en respectant tout le monde avec un masque et une distance d’1m50 entre chaque personne. Et le Meyboom est vraiment le symbole de la joie, populaire pour les Bruxellois et les Bruxelloises".