Fête de la musique: Nivelles "débranche" la scène et y fait remonter un de ses groupes cultes, les Snot

La fête de la musique à Nivelles a commencé ce mercredi. Comme chaque année, l'affiche est riche, et fait la part belle à la scène locale. Pour cette édition, le groupe Snot a été invité à remonter sur les planches, après s'être fait discret pendant une vingtaine d'année. Créé sur les bancs de l'école par une bande de copains, ce groupe rock aux textes en français un peu lourdingues et délirants, et aux costumes excentriques, a enflammé les scènes de la région au début des années 90. "Il nous est arrivé de nous retrouver à quinze sur scène, se souvient Antoine, le chanteur. Les concerts partaient parfois dans tous les sens, mais l'idée étaient que les gens voient qu'on s'amusait autant qu'eux".

Ni micros ni amplis

Les Snot sont entretemps entrés dans le monde du travail, ont fondé leurs familles, mais ne se sont jamais perdus de vue. Pour leur premier retour public, la ville de Nivelles leur a proposé une formule inédite, à mille lieue de ce à quoi ils avaient habitué leur public fidèle: elle les a invité à se produire sur la scène "zéro électricité" installée dans le cloître de la collégiale samedi soir. Pas de micros, pas de guitares électriques, pas d'ampli, et forcément pas de batterie. Le groupe a du retravailler son répertoire en version acoustique: "C'est plus compliqué, c'est comme un travail de rue, reconnaît David, le batteur, passé pour l'occasion à la guitare. Il va falloir capter l'attention des gens et le challenge sera réellement là".

On espère que l'esprit reste le même

Pour capter cette attention, les Snot ressortiront les costumes et accessoires qu'ils avaient l'habitude d'exhiber à leurs débuts pour mettre l'ambiance. Le groupe arrive aussi avec de nouveaux membres et de nouvelles compositions. "J'espère que j'ai un peu grandi et que c'est un peu mieux écrit, sourit Antoine, mais que l'esprit reste le même". Car le retour des Snot ne se limitera pas à cette unique prestation acoustique: de nouvelles dates sont prévues dès la rentrée et là, les micros et les amplis seront bien branchés.