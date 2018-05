Fête de l'Iris: comment les Bruxellois voient leur ville? (vidéos)

Ces 5 et 6 mai, Bruxelles est à l'honneur. La Fête de l'Iris célèbre le 29ème anniversaire de la Région bruxelloise. L'occasion de demander aux habitants comment ils perçoivent leur ville. Qu'est-ce qui fait la particularité de Bruxelles? Existe-t-il un véritable sentiment d'appartenance bruxellois?

Bruxelles rime souvent avec multiculturalité. Cet habitant se sent plus Belge que Bruxellois, mais il apprécie le mélange de communautés typique de la capitale.

Avantage de Bruxelles: sa taille modeste, par rapport à d'autres capitales. Une petite taille qui favorise les contacts humains. "C'est une ville qu'on parcourt facilement. Les gens sont sympa, et cette diversité me plait" sourit ce résident arrivé ici dans les années 1980.

"Au début, on est un peu perdu"

Cette Flamande d'origine a vécu longtemps en Wallonie, avant de s'installer à Bruxelles il y a trois ans. Pour elle, il a fallu un temps d'adaptation. En comparaison avec les villes wallonnes, "Bruxelles est une grande ville" ! "Au début, on est un peu perdu. Mais si on prend des renseignements et qu'on bouge, c'est une ville très intéressante".