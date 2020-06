Festivités de l'été à Bruxelles : "on a travaillé à une programmation ambitieuse"

A Bruxelles, l’été sera incontestablement différent. Pas de festival, pas de bal national, pas de grand événement. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il ne se passera rien. Hello Summer se met en place du côté de la Ville qui compte bien y aller crescendo, au fur et à mesure de l’été et de l’assouplissement des mesures. Pour Delphine Houba, l’échevine du tourisme et des grands évènements, invitée ce matin de VivaBruxelles, pas question de faire de la Ville une morne plaine :

" On a travaillé à une programmation ambitieuse. On sait depuis deux jours que nous pourrons réunir jusqu’à 200 personnes en intérieur et 400 à l’extérieur à partir du 1er juillet. On va donc commencer le 3 juillet, au Vaux-Hall au cœur du Parc de Bruxelles. On va proposer du théâtre pour petits et grands, des concerts, du cinéma en plein air, et des arts de la rue. A partir de mi-juillet, on va ajouter des happenings, des animations déambulatoires où on ira à la rencontre du public sur les terrasses, sous le soleil de Bruxelles. Il y aura aussi des animations dans les musées pour inciter le public à y retourner".

Au mois d’août, la programmation va s’étoffer dans le quartier européen, à Neder-Over-Hembeek et à Laeken avec des animations ; et des concerts à la cité administrative. L’accent sera mis sur les artistes bruxellois.