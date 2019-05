Festival Pépites : la fiesta des enfants au BPS 22

Une semaine consacrée aux plus petits. Des spectacles, des animations, des ateliers. Et ce week-end les enfants ont pris notamment possession du BPS22 à Charleroi. Des tissus blancs, des cabanes, des cercles et des balles. Une plaine de jeux intérieure pour ces enfants de moins de 4 ans qui semblent passer un bon moment.

Et puis parfois ils s’arrêtent, le regard étonné vers une œuvre, un instant d’admiration avant de replonger dans leur jeu. Avec eux, Gwenaelle Larosa travaille pour La Guimbarde qui organise le festival Pépites. « On a voulu construire des espaces pour que les enfants puissent expérimenter parce qu’on apprend en expérimentant et en s’amusant.

Dans la grande salle du BPS, les enfants jouent, dessinent et font du bruit au rythme des activités. Chose rare dans un musée, les enfants peuvent grimper sur l’œuvre imposante qui trône au milieu de la pièce.

Les ateliers créatifs ont aussi beaucoup de succès. Tatouages éphémères, dessins, incrustation, impression. Les enfants sont rentrés en pensant avoir joué. Ils ont en réalité fait un pas dans le monde de l’art contemporain.

Le festival Pépites lui se poursuit jusqu’à dimanche. Toutes les infos sur le site du théâtre de la guimbarde à Charleroi.