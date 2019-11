Festival "Jeux de NIM" à Enghien : le succès des jeux de société coopératifs

En cette saison de lettres à Saint-Nicolas et autres préparatifs de fêtes, un festival des jeux et des jouets intelligents se tenait ce dimanche 3 novembre à Enghien. L’occasion de découvrir et de tester les nouveaux jeux de société, quelques jours après Spiel Essen, la plus grande foire du monde des jeux et des jouets. Parmi les tendances du moment, on note le succès grandissant des jeux coopératifs. Le principe est simple : les joueurs ne sont pas en compétition les uns contre autres mais ils font équipe pour atteindre un but commun ou un niveau le plus élevé. Cette forme de jeu a d’abord été développée pour les enfants mais elle se retrouve désormais dans de nombreux jeux de société pour adultes. Nicolas Maréchal, organisateur du festival Jeux de NIM décrit le type de public que ces jeux séduisent : "La victoire est collective, comme peut l’être la défaite, du coup cela permet aux gens qui aiment le jeu de société mais qui n’aiment pas le côté compétition d’avoir le plaisir de jouer en société mais sans défi contre les personnes puisque le défi est contre le jeu lui-même".

Quelques jeux coopératifs présentés au festival

"Fiesta de los muertos" présenté par son créateur Antonin Boccara - © RTBF

Parmi les jeux coopératifs découverts par le public d’Enghien, on citera quelques titres. "Last bastion" (Repos Prod) : un tout nouveau jeu de combat dans lequel il faut s’allier afin de résister à une déferlante d’ennemis. "Just One": des mots à associer mais attention, c’est l’originalité qui fera gagner l’équipe ! "Fiesta de los muertos" (Oldchap games) : Un jeu aux couleurs de la fête mexicaine des morts. Il s’agit d’associer ensemble des personnages célèbres à des mots-clés… pour que les morts ne soient pas oubliés. "Magic Maze on Mars": une variante de "Magic Maze" (Sit Down ! Games) dans lequel des petits robots établissent les installations des futurs habitants de la planète Mars. "Hanaki" (Cocktail games), une équipe d’artificiers distraits doit remettre de l’ordre dans ses couleurs pour assurer un spectacle de pyrotechnique, un jeu de mémoire et d’entraide qui existe en petite boîte ou en version luxe.

Pour les enfants, on citera "SOS Dino" (Loki) : à partir de 7 ans : un jeu de stratégie où petits et grands vont s’entraider pour permettre à de jolis dinosaures d’échapper à la lave et aux météorites. "Le Monstre des Couleurs": un jeu de mémoire et d’expression des émotions, inspiré du livre du même nom.