Festival Factory : six jours pour découvrir les projets de compagnies et artistes émergents

Factory est, depuis 2015, le fruit d’une collaboration entre le Festival de Liège et la Chaufferie Acte 1, cet incubateur d’entreprises culturelles présent sur Liège et qui s’adresse à des artistes issus de toute la FWB. Philippe Taszman est à la tête de cette structure. "Factory était auparavant programmé dans le cadre du Festival de Liège, au mois de février" rappelle-t-il " le fait de le programmer en septembre donne plus de place, une meilleure visibilité à ces artistes qui pourraient aussi être repérés plus rapidement par des professionnels qui souhaiteraient les intégrer dans leur prochaine saison, en l’occurrence ici, la saison 2022-2023".