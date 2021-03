Festival des Solidarités : 5000 personnes assises et masquées sur la Citadelle de Namur cet été ?

Tous les organisateurs de festivals s’arrachent les cheveux pour planifier des événements cet été. Plan A, plan B, plan C, Plan D ? Après l’annulation généralisée de l’année dernière, beaucoup espèrent pouvoir proposer des événements cette année.

A l’image du festival des Solidarités de Namur. "Nous avons déjà réservé l’esplanade de la Citadelle de Namur les 27,28 et 29 août, explique Denis Gerardy, le directeur et programmateur. Le plan A c’est d’accueillir 15.000 personnes par jour. Mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions. Au train où vont les choses, ce serait déjà bien d’en accueillir 5000."

Le chiffre n’est pas donné au hasard. Cinq mille, c’est la jauge maximale annoncée en France par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour cet été. "J’espère que la Belgique va s’aligner, commente Denis Gerardy."

Assis et masqué

Pas question pour autant de presser des milliers de festivaliers les uns contre les autres, debout devant la scène comme c’est l’habitude dans les festivals pop/rock. Le public serait masqué et assis.

Avec quelle affiche ? "Notre base de travail c’est celle de l’année dernière. Après l’annulation de l’édition 2020, la plupart des artistes avaient accepté de rempiler cette année, en concédant même une réduction de leur cachet. Cela dit, si nous sommes réduits à une jauge de 5000 personnes, il faudra renégocier les contrats, parce que les recettes seront beaucoup moins importantes."

A l’affiche de l’édition annulée de 2020, il y avait notamment Jean-Louis Aubert, Yannick Noah, les Innocents, Trio et Gaël Faye.

En 2019, les Solidarités avaient attiré plus de 60.000 personnes en trois jours.