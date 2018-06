Festival de l’Environnement: la fête, ce dimanche, au parc du 50naire

Zéro déchet, tel est l’un des thèmes majeurs du Festival de l’Environnement qui se déroule ce week-end. Si la journée de samedi était l’occasion de visiter l’exposition permanente Bel expo et de participer à des ateliers animés par l’association Zero Waste Belgium sur le site bruxellois de Tour&Taxis, le dimanche fait place à la fête en famille. Cette fois, et jusqu’à 19H00, des dizaines d’associations actives en environnement proposent leurs activités, ludiques et familiales. Et tout se déroule dans le parc du Cinquantenaire.