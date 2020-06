Festival de Dour 2021: les organisateurs lâchent les premiers noms

En lâchant les premiers noms de l’affiche à un an de la prochaine édition, loin de vouloir remuer le couteau dans la plaie, les organisateurs de Dour Festival semblent vouloir faire comprendre à leur public qu’ils ne perdent rien pour attendre. Dans les premiers noms avancés, la reconfirmation d’Angèle qui se produira en exclusivité sur la Last Arena pour son unique date en festival en Belgique. Depuis son passage en 2018, la jeune Bruxelloise est devenue une icône internationale. Deuxième tête d’affiche confirmée sur la Last Arena, l’artiste franco-congolais Niska.



Dour Festival annonce également le retour de Roméo Elvis sur cette même Last Arena, avec son nouvel EP "Maison" avant le deuxième album solo à paraître avant la fin de l’année 2020.



Côté techno, le festival annonce la première venue de Sven Väth et celle du vétéran de l’acid house Carl Cox. 2021 sonnera aussi le retour de l’anversoise Amelie Lens, qui entraînera les festivaliers sur son autoroute techno acid, ainsi que les membres de Honey Dijon et The Black Madonna et du duo Modeselektor en live. Squarepusher, fera lui aussi son grand retour après la sortie de son nouvel album “Be Up a Hello” tout comme Palms Trax.



Côté hip hop, le festival aura le plaisir de reconfirmer Josman, meilleur espoir du rap game français ainsi que Princess Nokia, et Swing. Freeze Corleone et Lala &ce, figures montantes du rap français rejoignent également l’affiche. Du côté des nouveaux noms, la scène belge sera représentée par le duo Caballero & JeanJass qui vient de signer la sortie de son 4ème album "High & Fines Herbes".



Autres confirmations pour lancer officiellement le décompte 2021, la française Yseult et le garage crasseux des américains Black Lips.



Dour Festival promet de livrer les 200 autres noms de l’affiche 2021 dans les prochains mois.