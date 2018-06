Festival au Carré à Mons: MARS à la belle étoile

Une cour carrée, des murs jaunes, une toile pour se protéger du soleil (non, il ne pleuvra pas). C'est le décor bien connu des Montois amateurs de culture, leur rendez-vous du début de l'été. Le festival d'été de MARS (Mons Arts de la Scène) mélange joyeusement musique, théâtre, danse, cirque, gastronomie et papotes à la belle étoile jusqu'aux petites heures. Un œil sur l'affiche? On commence avec la poésie et l'univers d'Arthur H. Sa voix rauque et chaude remplira la cour du carré des Arts le vendredi 29 juin. Il ne sera pas le seul chanteur à la fête. Loin de là. Prenons la soirée du 2 juillet... C'est un trio qui monte sur scène. Trois jeunes talents belges. Greg Houben, Témé Tan et Isadora. Cette jeune chanteuse liégeoise, étudiante en jazz au Conservatoire de Bruxelles a fait quelques prestations remarquées dans l'émission The Voice France. Depuis, elle est revenue à ses premières amours: ses compositions, en anglais, aux frontières entre pop, soul et jazz. Une voix magnifique et déjà une belle présence scénique démontrée le 21 juin sur la terrasse du théâtre "Le Manège" en pré-ouverture du festival. Et oui, c'est aussi à ça que servent les festivals d'été, découvrir des talents montants. Du côté des musiciens confirmés, des très confirmés même, on trouve le gratin du jazz belge qui vient fêter le quarantième anniversaire du label Igloo records. Deux duos: Steve Houben et Charles loos, Eric Legnini et Philippe Catherine, un beau rendez-vous pour la soirée du 4 juillet.