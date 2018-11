Fernelmont perd son bourgmestre, Jean-Claude Nihoul son combat contre la maladie

Le bourgmestre de Fernelmont, Jean-Claude Nihoul, est décédé, apprend-on ce jeudi par communiqué.

Bien qu'il ait obtenu le plus de voix de préférence aux dernières communales d'octobre (1231, contre 737 pour la tête de liste Vincent Dethier), Jean-Claude Nihoul avait récemment annoncé qu'il céderait l'écharpe mayorale le 3 décembre prochain pour "donner la priorité à sa famille et à son combat contre la maladie".

A la tête de sa commune depuis la fin des années 80, l'homme était fort apprécié. Le collège, le conseil et l'administration de Fernelmont lui ont ainsi rendu hommage : "Toujours conscient de la grande responsabilité de sa fonction, Monsieur Nihoul laissera le souvenir d'une personnalité haute en couleur, dévoué comme nul autre à ses citoyens et ne ménageant aucun effort pour que Fernelmont devienne une commune dynamique et, selon une expression qui lui était chère, une commune "où il fait bon vivre"..."