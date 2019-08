Fermeture partielle du ring de Charleroi ce week-end

Le ring de Charleroi sera partiellement fermé pour travaux durant le week-end du 10 et 11 août, prévient la Société de Financement Complémentaire des infrastructures (Sofico) vendredi. Ces travaux effectués sur le R9 entrent dans le cadre du chantier de réhabilitation de la partie sud du ring, entamé en 2014.

Le ring sera fermé la nuit du samedi 10 août à 21h00 au dimanche 11 août à 6h00 entre la sortie Ville basse (Porte de la Villette) et l'accès depuis l'A503 (Porte de France). L'ensemble du trafic devra quitter le R9 par la sortie "Villette" pour suivre une déviation mise en place via la rue de la Villette. L'accès au R9 depuis la Porte de France restera quant à lui ouvert.

La fermeture permettra le déplacement de l'échafaudage mobile. Ce portique permet de travailler au-dessus des voies de chemin de fer en garantissant la sécurité des travailleurs, du rail et de ses usagers, ainsi que de minimiser les coupures de voies, souligne la Sofico. Avec une longueur de plus de 16 mètres et un poids de plus de 100 tonnes, il couvre une zone de travail de 15 mètres et progresse sur rails en fonction de l'avancement du chantier.

Les ouvriers travaillent actuellement sur la phase finale du chantier: la mise en peinture de la charpente métallique du R9.