Fermeture nocturne pour entretien trimestriel de la liaison E25-E40 à Liège

La Sofico, qui gère le réseau autoroutier wallon, a informé mardi de la fermeture nocturne de la liaison E25-E40 à Liège, à partir du 2 juin. Les nuits du dimanche 2 au vendredi 7 juin, entre 21h et 6h, aucun véhicule ne pourra rouler entre Avroy et Chênée, dans les deux sens de circulation. Divers travaux d'entretien sont prévus.

De plus, la circulation sera réduite à une seule voie pendant ces mêmes nuits entre les sorties Embourg et Chênée et entre les sorties Bonne Fortune et Avroy, dans les deux sens de circulation.

Des travaux de nettoyage, l'entretien de la ventilation ainsi que des équipements électromécaniques seront effectués. La fermeture sera également l'occasion pour les services de secours de réaliser divers exercices.

Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604, itinéraires S1 et S20.

Dans une optique d'optimalisation des chantiers, chaque nuit, à l'exception de la première, d'autres travaux d'entretien seront encore menés dans les zones d'approche de la liaison. Une seule bande de circulation y sera accessible. Des accès et sorties seront fermés et des déviations locales seront mises en place.

Ce regroupement de chantiers d'entretien permettra de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d'assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe, d'après la Sofico.

La liaison E25-E40 est quotidiennement fréquentée par 70.000 à 90.000 véhicules.