Fermeture du tunnel Léopold 2 en juillet et août à Bruxelles, "on n'a pas d'autre choix"

C'est annoncé depuis la fin de l'année dernière, le tunnel Léopold 2 sera fermé tout l'été, le temps de le désamianter. Les travaux préparatoires commenceront le 1er mai. Une décision sur laquelle est revenu Pascal Smet, invité de Matin Première ce vendredi.

Selon le ministre bruxellois de la Mobilité, "il faut le rénover, on n'a pas d'autre choix puisqu'il faut enlever l'amiante. Et la seule manière de le faire est de le fermer".

Un plan pour limiter le chaos

Interrogé sur le chaos que cela risque d'être en ville pour les automobilistes, il répond que c'est difficile qu'il en soit autrement vu le nombre de voitures qui entrent et qui sortent chaque jour à Bruxelles. La période juillet-août est d'ailleurs la période la moins fréquentée pour les automobilistes, d'où le choix de cette période pour la fermeture.

Néanmoins, il affirme avoir travaillé avec les communes concernées pour mettre en place un plan avec les transports en commun. L'offre des bus et des trains "va augmenter en été. Et si les gens veulent quand même venir en voiture, on va leur conseiller de venir en covoiturage et de prendre l'A12 ou le boulevard Industriel pour entrer à Bruxelles et le soir pour quitter Bruxelles. Plus la chaussée de Ninove pour quitter Bruxelles. L'axe Charles Quint, lui, va rester ouvert : une bande pour les voitures privées ; une bande pour les bus, les ambulances et les motos, qui pourront rouler exceptionnellement sur la bande des bus. Mais il y a dans chaque direction une bande. Il y a un grand giratoire qui va venir autour de la Basilique pour faire en sorte que les bus et les ambulances puissent continuer à rouler. Même chose sur Sainctelette, il y aura un grand giratoire et les feux de circulation seront reprogrammer pour fluidifier la circulation".

"Ma motivation? Me battre pour transformer Bruxelles en ville pour les gens"

Fort critiqué ces dernières semaines, le ministre bruxellois de la Mobilité a déclaré que "la seule raison pour laquelle je suis encore dans la politique, c'est Bruxelles. Ma motivation et mon énergie viennent de ma volonté d'améliorer Bruxelles (...) pour faire des places sans voiture, pour faire des pistes cyclables, pour améliorer et transformer cette ville pour les voitures en ville pour les gens".

"La politique c'est aussi avoir une vision, une ambition, l'expliquer, réaliser des choses et par les actes les montrer", poursuit-il, "sans doute que pour certains, cela gène car cela fait 50, 60, 70 ans que l'on considère le tout pour les voitures et rien pour les gens".

Pascal Smet reconnaît qu'il n'est pas le premier à vouloir changer cette situation, "mais ce que j'essaie de faire et ce que l'on est en train de faire, c'est faire ce paradigma. C'est à dire, ce n'est plus tout pour la voiture. Je ne suis pas contre la voiture, mais dire tout pour la voiture, plus de place pour les enfants pour jouer, plus de place pour les femmes et les hommes pour se promener...".

Et de prendre en exemple la place Flagey : "A l'époque ce n'était que des voitures garées. Aujourd'hui ce sont des endroits de rencontre. Or pour enlever les voitures place Flagey, cela a été un combat. A l'époque, c'était une polémique soi-disant. Aujourd'hui, plus personne n'en veut des voitures".

Et de conclure : "Aujourd'hui chaque débat devient politique. Mais du choix des idées jaillit la lumière et c'est pour ça que l'on va avoir besoin de plus de débat aussi".

Sa démission en question ?

La démission de Pascal Smet, beaucoup l'ont réclamée ces dernières semaines. Mais pour l'intéressé lui-même, "la question ne s'est jamais posée au gouvernement". Il avoue d'ailleurs avoir été surpris par la réaction de Rudi Vervoort lorsqu'il a hésité sur la question alors qu'il était interrogé sur notre antenne.

Mais le ministre bruxellois de la Mobilité refuse "de rentrer dans ce jeu, cela ne sert à rien. Moi, je veux parler de contenu". "L'essentiel", ajoute-t-il, "est qu'on a encore une année pour travailler pour Bruxelles" et il espère convaincre. "Beaucoup de chantiers vont se terminer d'ici-là". Et de donner en exemple les deux nouvelles lignes de tram qui doivent entrer en service en septembre-octobre.

"On va régler Uber"

A propos d'Uber, le ministre bruxellois a affirmé qu'il y avait un accord gouvernemental, "on va régler Uber".

Pour lui, Uber doit fonctionner dans un cadre légal comme fonctionne aujourd'hui Airbnb.

"Le dialogue est ouvert", dit-il, "on a discuté pendant 2 ans", mais le problème selon lui est que pour "une partie du secteur des taxis, il faut revenir à la situation d'avant de 2013 et supprimer Uber". Or, la justice dit que Uber peut rouler à Bruxelles, il faut donc "un cadre légal équilibré. Le secteur immobilier n'a jamais demandé l'arrêt d'Airbnb, les taxis oui".