Fermeture du Collège Saint-Michel : trois bourgmestres recommandent aux familles des mesures de prévention particulières

Après la fermeture de la section secondaire du collège Saint-Michel, les trois 3 bourgmestres de la zone de police Montgomery, Benoît Cerexhe (bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, président du Collège de Police), Vincent De Wolf (bourgmestre d’Etterbeek) et Olivier Maingain (bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert) insistent sur plusieurs mesures de prévention. Vu la gravité du foyer d’infection, ils recommandent instamment aux familles dont un enfant est élève au Centre scolaire Saint-Michel ou dont un membre fait partie du personnel de l’établissement :

- De prévoir un test PCR, le plus rapidement possible, pour tout membre de la famille vivant sous le même toit, et d’effectuer un second test PCR 7 jours plus tard

- De se mettre en quarantaine au minimum jusqu’à l’obtention du résultat négatif du second test PCR

- De garder à la maison leurs enfants scolarisés dans d’autres établissements scolaires

- De respecter toutes les mesures sanitaires nécessaires pour éviter la propagation de l’épidémie.

Il leur est demandé, pour la sécurité de tous, de veiller à respecter scrupuleusement ces mesures et de rester en contact avec le Centre scolaire Saint-Michel qui fournira les informations nécessaires sur l’évolution de la situation.

A l'heure actuelle, quatre enseignants ont été testés positifs. Les 287 élèves de 5ème et de 6ème secondaire ont été invités à se faire tester. Et sur les 111 premiers résultats, on recense 18 cas positifs.