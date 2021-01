Fermeture du Collège Saint-Michel: "Cette école a des liens avec tout Bruxelles", s'inquiète Vincent Dewolf

Voici deux semaines, le bourgmestre d'Etterbeek Vincent Dewolf alertait déjà l'opinion publique sur les chiffres inquiétants de contaminations sur son territoire. Deux semaines plus tard, la flambée de cas identifiée au sein du Collège Saint-Michel lui donne raison.

"Je suis triste d'avoir eu raison", réagit celui qui était l'invité de Bruxelles Matin sur Vivacité ce lundi. Longtemps bonne élève, cette commune bruxelloise très dense et peuplée de nombreux expatriés fait face à de nombreuses contaminations depuis le retour des vacances de Noël.

Cas emblématique, le prestigieux Collège Saint-Michel, l'une des plus grandes écoles de la capitale en nombre d'élèves.

"On a là une base énorme: près de 2000 personnes potentiellement concernées, explique le bourgmestre. Les élèves et les parents ont des liens avec tout le monde à Bruxelles. J'ai des fonctionnaires dont les enfants sont en secondaire à Saint-Michel, je leur ai demandé de faire du télétravail. Je n'ai pas envie que ça galope à toute vitesse. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Edegem en province d'Anvers, cela m'inquiète. Au départ d'une famille, on est arrivé à des chiffres énormes de quarantaine et de contaminations."