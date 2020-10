Fermeture des lieux culturels, des salles de sport... voici les nouvelles mesures contre le coronavirus à Bruxelles

Quelques heures après l’annonce de nouvelles mesures en Wallonie dans le cadre de la crise du coronavirus, c’était au tour du gouvernement bruxellois de se réunir ce samedi. Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région bruxelloise, a rencontré en milieu de journée les bourgmestres des 19 communes de la Région.

Lors de la conférence de presse qui a débuté à 14h20, Rudi Vervoort a reconnu que la population est face à un sentiment "d'incompréhension et de colère". Et d'ajouter : "On est avec des chiffres galopants en termes de contamination et avec un enjeu majeur qui est le risque d'effondrement du système hospitalier de notre pays."

Il a également énuméré toutes les nouvelles règles sont valables à partir de ce lundi 26 octobre et jusqu'au 19 novembre en Région bruxelloise :