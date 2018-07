Fermeture de Tihange 2 et Doel 3: les militants anti-nucléaire auraient déjà récolté un demi-million de signatures

Le combat continue pour la fermeture de Tihange 2 et de Doel 3. Les militants anti-nucléaire organisent une nouvelle action de mobilisation. Des militants belges mais aussi néerlandais et allemands. Il s'agit cette fois d'une pétition à grande échelle.

Ils annoncent avoir recueilli près d'un demi-million de signatures et espèrent bien être entendus. Et ils le promettent : l'événement est d'envergure. Parole de militant : "On n'avait plus vu une pétition de telle ampleur depuis un bon moment !"

Mercredi, ils étaient à Liège. Histoire de grapiller encore quelques signatures. Aujourd'hui, ils seront à Visé.

Sur place, aussi : des soutiens politiques. Comme la liégeoise Muriel Gerkens. La députée fédérale Ecolo en est persuadée : la cause rassemble. "Soit les citoyens sont déjà conscientisés et nous soutiennent en signant la pétition ; pour d’autres, il faut expliquer que même sans énergie nucléaire, on sait garantir l’approvisionnement en électricité. L’avenir, c’est l’énergie verte ! Pas le nucléaire."

Pas la première action des anti-nucléaires

Souvenez-vous, de cette longue chaîne humaine l'an dernier. 50.000 personnes s'étaient donné la main entre Aix-la-Chapelle et Tihange. Ils étaient déjà à l’initiative de l’événement.