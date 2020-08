Fermeture de la traversée de Ghlin sur un kilomètre jusqu’au printemps

La seconde phase du chantier de réhabilitation de la traversée de Ghlin (N50) débutera le 31 août, a indiqué la Sofico. La N50 sera fermée à la circulation sur un kilomètre jusqu’au printemps 2021.

La seconde phase des travaux de réhabilitation de l’axe permettant de traverser Ghlin portera sur le tronçon compris entre l’avenue du Millénaire et la rue du Grand Large à Ghlin, soit sur un kilomètre de voirie. La première phase avait commencé le 14 octobre 2019. La portion de la N50 concernée par cette phase sera interdite à la circulation jusqu’à la fin du printemps 2021. Des déviations seront mises en place via une piste d’accès au site "Géothermia" aménagée en voie carrossable et via l’autoroute E42-E19/A7. Une réunion citoyenne est programmée le 20 août au cours de laquelle les riverains concernés par la zone de travaux seront informés. Le chantier global représente un coût de plus de 6.270.000 euros HTVA financé par la Sofico (3.753.000 euros), la ville de Mons via la SPGE (1.941.000 euros) et par la SWDE (576.000 euros).