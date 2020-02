Fermeture de la criée des fraises à Wépion : elles sont en partie vendues à Gerpinnes

Quand on évoque les fraises en Belgique, on pense à Wépion. Sauf que la criée située en région namuroise n’est plus en service. Les ventes de fruits s’effectuent désormais à Gerpinnes près de Charleroi. Ce qui n’est pas du goût de certains producteurs wépionnais.

"Le gros problème, c’est qu’on ne travaille que trois mois par an avec cette activité. Donc comment vous voulez-vous rentabiliser un outil et du personnel en travaillant si peu ?", explique Pascal Bolle président de la coopérative et producteur. "En délocalisant tout ce qui est emballage, commercialisation et logistique ici, on profite de la structure qui tourne toute l’année avec des légumes. Ce qui nous permet de diminuer les coûts d’une façon énorme".

La criée implantée à Gerpinnes gardera le nom de Wépion, question de prestige. Pour Pascal Bolle, c’est la qualité du produit et pas son origine qui prime : "qu’on emballe les fraises à Wépion, à Bruxelles ou ailleurs, ça ne change rien. Le produit est le même".

Les producteurs historiques ne sont pas d’accords

Ils sont en fait sept producteurs historiques. Certains sont nostalgiques du temps de la criée installé dans leur commune, d’autres estiment surtout que le "label" de Wépion est utilisé à tort et à travers. "Moi, j’essaye de vendre directement aux clients et d’exporter", explique Luc Warnez fraisiculteur.

Son espoir comme celui des autres producteurs historiques est d’obtenir une indication géographique protégée. Objectif : éviter que n’importe quel producteur ne s’approprie l’appellation Wépion pour vendre ses produits. Car les fraises sont vendues plus chers lorsqu’elle porte le nom de "Wépion".