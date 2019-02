Fermeture ce mardi 20 février à 21H de 3 ponts hainuyers qui présentent de gros défauts, ils seront démolis

Au cours de leurs dernières inspections, le SPW Mobilité et Infrastructures et la Sofico ont repéré trois ponts datant des années 1950 présentant d'importants défauts qui mettent potentiellement leur stabilité en danger. Ces trois ouvrages, tous situés dans le Hainaut, doivent être fermés à la circulation. Ils seront démolis dans les prochains mois, indiquent mardi le SPW et la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

"Des inspections approfondies sont très difficiles et uniquement partielles en raison de leur structure", précisent-ils. "La défaillance de ces éléments (principalement des câbles tendus dans le béton qui assurent la stabilité) impliquerait un effondrement de l'ouvrage" qui malheureusement "ne serait pas précédé de signes avant-coureurs". Le SPW et la Sofico ont donc décidé d'appliquer le principe de précaution en fermant ces ponts définitivement.

Un pont provisoire à Hautrage

Sont concernés: les ponts de la chaussée de Bellevue à Pommeroeul, du Goulet de la darse à Hautrage et de Gouy-lez-Piéton. "Etant donné l'importance du trafic, un pont provisoire sera rapidement installé à la darse d'Hautrage", signale le communiqué. Celui-ci restera en place pendant toute la durée des travaux de construction des nouveaux ouvrages, qui devraient durer trois ans."La navigation ne sera, quant à elle, pas interrompue, sauf durant les phases de démolition, limitées dans le temps."