Fermeture brutale de l'école supérieure ESCG, des dizaines d'étudiants sur le carreau

"La Belgique a tué l'Ecole Supérieure de Communication et de Gestion. L' ESCG est donc contrainte de cesser ses activités d'enseignement. La décision a été prise par l'Assemblée Générale de ce 21 septembre." C'est désormais ce que l'on peut lire sur le site de l'ESCG. Cette école supérieure privée, créée en 1995, affirme être victime de la politique menée par l'Office des Etrangers en matière de visa pour étudiants. Les cours étaient principalement dispensés à des étudiants d'originaires de pays hors Union Européenne. Désormais, l'accès au territoire leur est refusé et dans ces conditions, la survie financière de l'école n'était plus assurée, explique la porte-parole de l'école, Anne-Catherine Lahaye.

Les 164 étudiants en cours de cursus s'interrogent dès lors sur leur avenir immédiat. C'est le cas d'Aminata, qui devait entamer sa deuxième année de master en gestion. Elle a appris la fermeture de l'école, dimanche à vingt-deux heures, via facebook. Comme beaucoup d'autres, elle déplore le manque d'information : "L'école ne répond plus et nous ne savons pas à qui nous adresser".

Du côté de l'ESCG, on affirme pourtant mettre tout en œuvre pour permettre aux étudiants de trouver un autre établissement afin d'y poursuivre leur cursus scolaire. Une démarche qui s'avère pourtant difficile puisque les formations dispensées par l'Ecole Supérieure de Communication et de Gestion ne sont pas reconnues par la communauté française. Les étudiants risquent de devoir recommencer, ailleurs, en première année. Et la galère ne s'arrête pas là, car non seulement leurs années d'études ne sont pas reconnues, mais en plus certains étudiants risquent bien vite de se retrouver sans titre de séjour. C'est le cas de Francis, étudiant congolais: "maintenant que l'école est fermée, je ne sais pas renouveler mon visa d'étudiant, or celui-ci expire dans cinq jours seulement".