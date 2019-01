Fermé pour raisons de sécurité, le Palais de justice de Namur va-t-il bientôt rouvrir ?

A Namur en tout cas, on attend toujours le feu vert de l'Inspection sociale, qui a ordonné la fermeture du premier étage du Palais à la fin du mois de novembre.

Pour rappel, ce sont les risques d'incendie qui ont justifié cette mesure exceptionnelle. Le Palais de justice n'était plus aux normes. L'installation électrique notamment était devenue dangereuse. Des travaux ont été réalisés en urgence : nouvelle alarme incendie, nouveaux systèmes d'éclairage, réparation de la toiture...

Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre l'Inspection sociale de rouvrir le Palais ? La réponse pourrait tomber dans le courant de ce lundi après-midi.

A plus long terme, une question se pose également : les travaux de construction du nouveau Palais de justice de Namur, prévu dans le quartier des casernes, commenceront-ils enfin en 2019 ?

La construction du nouveau Palais de justice de Namur devait démarrer l'année dernière. Mais ces derniers mois, le dossier s'est enlisé pour des raisons financières.

Ce n'était sans doute pas non plus un dossier prioritaire pour le gouvernement de Charles Michel. Maintenant qu'il est en affaires courantes, on peut craindre que plus rien ne bouge avant les prochaines élections.

L'inauguration en 2022 paraît de plus en plus improbable. Ce qui rend les travaux de rafistolage dans le vieux palais d'autant plus nécessaires.