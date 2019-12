Ferme en feu à Cour-sur-Heure: plusieurs casernes appelées en renfort

Un important incendie s'est déclaré samedi matin dans une ferme agricole à la rue des Carrières à Cour-sur-Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes), ont indiqué les pompiers, confirmant une information de RTL Info. Une trentaine de pompiers sont sur place. Deux hangars sont actuellement touchés.

L'incendie s'est déclaré samedi matin dans une ferme à la rue des Carrières à Cour-sur-Heure. Un premier hangar contenant entre 10.000 et 15.000 ballots de paille a été touché, précise le porte-parole des pompiers. Le feu s'est propagé à un second hangar contenant du matériel agricole et des bovins. "Les animaux ont été mis en sécurité", précise Michel Mean, porte-parole de la zone de secours.

Une trentaine d'hommes des casernes de Jumet, Thuin, Beaumont, Marcinelle et Chimay sont actuellement sur place. Les pompiers rencontrent des difficultés d'approvisionnement d'eau et doivent pomper l'eau dans l'Eau d'Heure, la rivière qui traverse le village.