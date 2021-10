Fermé dans les années 1980, le parc du Kattenberg est rouvert au public à Laeken

Au milieu des années 80, un drame survient. Un hêtre s'abat et tue un promeneur. Le parc du Kattenberg est dès lors clôturé et fermé. Il faudra donc attendre les années 2020 pour que cet écrin de verdure puisse à nouveau accueilir des visiteurs. Bruxelles-Environnement a abattu les arbres les plus dangereux et les plus malades et replanté de nouvelles essences. De nouveaux cheminements ont été tracés. Un travail d'ampleur : les hêtres sont responsables de l'érosion des sols, à laquelle s'ajoute le rôle d'un habitant des lieux qui a proliféré depuis la fermeture au public. Le lapin. "C'est problématique", explique Renaud Tondeur, directeur de la division "espaces verts" de Bruxelles Environnement. "Ce sont des rongeurs et ils creusent des terriers. Le Kattenberg est un véritable gruyère".

Alors, pour tenter de limiter la population de lapins, Bruxelles Environnement a installé un dispositif particulier dans les clôtures autour du parc. Il s'agit d'une sorte de chatière qui permet au lapin de sortir du périmètre mais plus d'y rentrer, la trappe se refermant derrière lui.