Femmes, piétons, PMR dans l’espace public à Bruxelles : leurs avis désormais pris en compte dans la Commission régionale de Mobilité

Autres nouveaux membres : les associations Walk.Brussels et Tous à pied. La première milite pour la promotion de la marche à pied . Quant à Tous à pied, elle travaille "à développer la culture de la marche utilitaire et de loisir et accorde une attention particulière à la valorisation des petites voiries publiques".

Connue pour des formations à l’autodéfense, cette association souhaite "renforcer le pouvoir et la sécurité des femmes et des publics vulnérabilisés" et "agir politiquement pour la prévention primaire des violences basées sur le genre". En intégrant la commission, Garance pourra mettre en avant les questions de genres et de place de la femme, notamment dans le cadre de la rénovation d’une artère ou d’une station de métro par exemple.

Qui sont ces nouveaux membres qui intègrent un organe qui n’a plus été renouvelé depuis 2010, rationalisé pour l’occasion pour passer de 72 à 50 participants ? Les principaux changements concernent les représentants des usagers de mobilité. Aux côtés notamment des cyclistes (Gracq…) et usagers de la Stib (Gutib), on retrouvera maintenant l’ASBL Garance .

Objectif : tenir compte de nouvelles préoccupations, jugées "de plus en plus importantes" aux yeux des Bruxellois, selon la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), dans le cadre, par exemple, d’un chantier à mener dans l’espace public.

Belgique : Bruxelles est devenue la capitale européenne des embouteillages. Pourtant, la région essaye de faire de plus en plus de place aux piétons. Mais, aménager l'espace public, n'est pas toujours simple. Interviews: Itw de Geert te Boveldt (Coordinateur du projet Stapas). Itw de Michel Hubert (Co-auteur d'une étude sur la mobilité à Bruxelles - Université Saint-Louis). Itw de David Leyssens (Mouvement citoyen "Picnic the streets"). Itw de Benoît Moritz (Architecte et urbaniste Faculté d'architecture - ULB).

Les personnes à mobilité réduite, qui doivent aussi pouvoir circuler dans Bruxelles, quel que soit le mode choisi, seront désormais représentées par le Cawab. C’est le Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles. Celui-ci entend représenter tous les PMR : handicap intellectuel, personnes en chaise roulante, aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes, parents avec poussettes, personnes âgées, enfants, accidentés…

Les acteurs de la sécurité routière seront désormais également conviés via Heroes for zero. "Heroes for Zero est un collectif citoyen travaillant pour la sécurité routière et pour un meilleur partage de l’espace public", disent ses responsables. "Nous voulons zéro mort, zéro blessé grave dans le trafic bruxellois."

Un lieu essentiel de la concertation à Bruxelles

La Commission régionale de la Mobilité ouvre la porte à Parking. brussels, l’agence régionale de stationnement, au sein du groupe représentant les administrations (avec Bruxelles mobilité, Bruxelles Environnement, Bruxelles Prévention et Sécurité en remplacement du Siamu). Mais également Infrabel dans le groupe des transporteurs publics au même titre que la SNCB, la Stib, Tec et De Lijn, déjà présents.

Dans celui des transporteurs privés, les plateformes Autodelen.net et Taxistop rejoignent les représentants des autocaristes et camionneurs (Febetra). Dans le groupe des experts, les Facultés universitaires Saint-Louis disposeront d’un siège au même titre que l’ULB et la VUB.

La Commission régionale de Mobilité se réunit une fois par mois. C’est, dit la ministre Van den Brandt, "est un lieu essentiel de la concertation à Bruxelles. Elle permet la rencontre et l’échange régulier entre les nombreux acteurs de la mobilité à Bruxelles.

"Étant donné que la composition n’avait pas été mise à jour depuis 2010, nous avons voulu la rendre plus ouverte et diverse en y intégrant des nouveaux acteurs. Nous avons confirmé les acteurs déjà en place et totalement indispensables tels que les administrations, les associations, les transporteurs publics et privés, les experts, Touring, Beci, les syndicats, les taxis, le vélo ou encore les PMR, et nous avons ajouté un focus sur des thématiques de plus en plus importantes pour les Bruxellois comme la sécurité routière, les piétons, la mobilité partagée et la question du genre."

La ministre attend désormais que chaque organisation participante proposer leurs membres "en ayant à l’esprit un bon équilibre entre les hommes et les femmes ainsi que linguistique".