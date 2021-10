Fedasil : Nouvelle action de grève du personnel ce jeudi au Petit-Château

C’est la deuxième journée de grève en moins de dix jours. Après une première action le lundi 18 octobre, le personnel du Petit-Château, affilié à la CGSP/ACOD, mène depuis ce jeudi une deuxième journée de grève, en réponse à ce qu’il appelle : "le manque d’action de nos autorités politiques".

Malgré plusieurs rencontres avec le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, (les 24/09, 20/10 et 26/10) le personnel estime ne pas avoir reçu jusqu’à présent, de réponses satisfaisantes à leurs revendications. Il dénonce le manque structurel de places dans le réseau d’accueil et la dégradation de leurs conditions de travail. Ces travailleurs réclament dès lors le respect du cadre de travail de tous les collaborateurs : sécurité physique et bien-être psychologique, reconnaissance financière de la pénibilité du travail ainsi qu’une définition claire de la mission du centre et les moyens d’y répondre.

Le personnel gréviste insiste par ailleurs sur le nécessaire respect du droit d’asile et de la dignité de ceux qui y font appel.