Faux Cv et Mystery calls: un an après le vote, 7 dossiers à l'Inspection régionale de l'emploi

C'est une mesure qui avait fait grand bruit quand elle a été votée il y a un an par la région bruxelloise: permettre à l'inspection régionale du travail d'utiliser des Faux CV et des Mystery Calls, des appels mystères, pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Une première en Europe. L'ordonnance bruxelloise est entrée en vigueur en janvier dernier. Depuis lors, 7 dossiers de discrimination ont atterri sur le bureau de l'inspection régionale de l'emploi.

En première ligne: Unia et l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Ces deux organismes recueillent les plaintes des personnes qui se sentent discriminées. Ils vont en quelque sorte les filtrer, pour les envoyer vers l'inspection régionale. Patrick Charlier, directeur d'Unia, explique : "L'idée, c'est quand il y a suffisamment d'éléments qui nous laissent entendre que nous avons besoin de l'Inspection pour confirmer ces présomptions, l'inspection peut à ce moment mettre en oeuvre les tests de situation ou les Mystery clients".

En tout, depuis janvier dernier, 7 dossiers ont été ouverts par l'Inspection régionale de l'emploi. Cécile Myster est chargée de communication à Bruxelles Economie et Emploi: "Ce sont des discriminations en terme de sexe et en terme de handicap qui ont été le plus transmises à Bruxelles Economie et Emploi". Trop tôt pour tirer des conclusions, après 8 mois seulement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance. L'Inspection a utilisé le procédé du Faux CV dans seulement 3 dossiers puisqu'il faut pour cela "que le ou la plaignant(e) soit d'accord que l'on utilise ses informations", explique encore Cécile Myster. L'objectif est d'envoyer un CV similaire à l'employeur sur lequel il y a des soupçons de discrimination, avec les mêmes compétences que celles du plaignant. L'Inspection modifie juste le critère qui peut être discriminant: le sexe, l'origine ou encore l'âge par exemple.

En ce qui concerne ces dossiers, les tests de situation sont toujours en cours. S'ils ne débouchent sur rien, l'Inspection peut continuer à tenir l'employeur à l’œil. Cécile Myster détaille: "Si les éléments sont insuffisants, il y a toujours un suivi. Rien n'empêche par exemple dans certains cas d'effectuer un nouveau test, lors d'un autre appel à candidatures". Bruxelles Economie et Emploi insiste: "le but, c'est d'abord de trouver une solution pour la victime de discrimination et donc plutôt une solution à l'amiable. Sinon, l'Inspection peut aussi lancer un avertissement à l'employeur, lui proposer un accompagnement pour éviter dans le futur ce genre d'écueils. En bout de course, il y a une amende". Une amende qui peut s'élever à près de 50.000 euros.

Pour Patrick Charlier, directeur d'Unia, s'il y a encore peu de dossiers, c'est parce qu'il faut laisser le temps de "mettre les choses en place, de former les personnes", d'autant plus que l'Inspection n'a pas engagé de personnel supplémentaire. Mais pour lui, l'effet dissuasif est important: "On a l'exemple dans un autre secteur qui est celui du logement à Gand. La Ville a lancé il y a quelques années maintenant une grande campagne pour lutter contre la discrimination en matière de logement. Elle a prévu un éventail de mesures, en ce compris des tests de situation qui sont faits par l'Université de Gand. Nous y participons aussi au travers de formations pour les agents immobiliers. Plusieurs tests ont été réalisés et on a vu qu'avec le temps, les réponses aux demandes discriminatoires sont en diminution significative. Le fait que ce soit annoncé et porté comme politique a sans doute un effet".

A Bruxelles, la discrimination à l'embauche est une réalité. Le taux d’emploi des travailleurs d’origine belge est bien plus élevé que celui des personnes d’origine étrangère. L'âge est aussi une source importante de discrimination.