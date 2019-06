Faute de maîtres-nageurs, la piscine en plein air de Chevetogne n'ouvrira que samedi

Avec cette chaleur, vous êtes nombreux à vouloir aller vous baigner dans des piscines extérieures pour vous rafraîchir. Sauf au domaine de Chevetogne, qui dispose pourtant d'un bassin de natation de 1500 m³ d'eau chauffée, mais dont la piscine est fermée ! Elle n'ouvrira ses portes que samedi, dans deux jours. Mais c'est ce qui était prévu...

Pourquoi ne pas avoir anticipé l'ouverture en raison de la chaleur ? Simplement parce qu'il est très compliqué de recruter des maîtres-nageurs professionnels en urgence.

"Le brevet de maître-nageur est un brevet très compliqué, explique explique Bruno Belvaux, directeur du domaine de Chevetogne. Il ne suffit pas d'être prof de gymnastique ! Il s'agit d'un brevet supplémentaire, complémentaire qui demande beaucoup d'heures d'investissement. On en trouve donc peu. Pour juillet et août, on a recours essentiellement à des militaires qui prennent leurs congés ou à des enseignants. Mais pour le moment – nous ne sommes pas encore au 30 juin – c'est vrai qu'on trouve peu de maîtres-nageurs disponibles pour les piscines extérieures…"

La piscine de Chevetogne a en effet besoin de six maîtres-nageurs occasionnels pour ouvrir.