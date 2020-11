Faut-il inscrire le "féminicide" dans le Code pénal ?

En Belgique, le terme féminicide, qui signifie "assassiner une femme parce que c’est une femme", n’est pas inscrit dans le Code pénal. Pour ceux qui s’y opposent, introduire une telle notion serait une discrimination. Pour d’autres, c’est une nécessité.

C’est d’ailleurs l’avis de Stéphanie Wattier, professeure à la Faculté de droit de l’UNamur. En ce 25 novembre, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, elle estime que cette reconnaissance serait utile à plus d’un titre. "Je sais que c’est un terme qui fait débat, parce qu’il y a toute la question de l’égalité. Le féminicide fait référence au fait de tuer une femme parce que c’est une femme, mais je pense qu’ici on dépasse le champ du droit… Reconnaître une infraction comme le féminicide c’est la faire exister".

Celle qui publie aujourd’hui une carte blanche sur la question sur le site du Soir estime que c’est une façon de mettre en avant un phénomène de société. "Dans la quasi-totalité des cas de conflit conjugal ou une agression avec un homme et une femme, c’est malheureusement la femme qui finit par décéder, les chiffres sont assez clairs sur ce point".

Faire exister le terme "féminicide" dans le Code pénal lui donnerait une réalité, dans la prévention comme pour la répression. "Un féminicide c’est un meurtre, un assassinat. On est au niveau de l’infraction la plus grave, la plus punie par le Code pénal. Il ne s’agit pas d’aggraver les choses, mais d’agir à tous les instants du problème, tant en amont qu’en aval, en essayant de l’éviter avec des personnes mieux formées sur le terrain, ou en punissant adéquatement l’auteur des faits".

