Fauchés par la crise du Covid, de jeunes entrepreneurs se lancent dans la production de micropousses

En 2016, deux étudiants de l’Université de Namur créent Good Move, une jeune entreprise qui commercialise des jus de fruits et de légumes bios, pressés à froid. Rapidement, la marque trouve une filière de distribution au sein des cantines d’entreprises et d’institutions.

"On pratique la culture verticale, sous des lampes à led", explique Lucas. "On contrôle tous les paramètres, ce qui nous permet de ne pas utiliser de pesticide ni de fongicide, mais aussi beaucoup moins d’eau qu’en agriculture classique. Et sur une petite surface, on peut sortir 1000 raviers par semaine."