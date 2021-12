Farid Alsaïd, le radiologue condamné toujours en activité, répond : "Je n’ai jamais commis d’erreur médicale"

Des condamnations remontant à 2013, 2014 et 2015 que le radiologue ne conteste pas : "En France sur base des faits de 2003 (nous étions 5 radiologues et nous avons commis des erreurs administratives, pas médicales), j’ai été condamné et j’ai assumé les conséquences même si je n’étais pas d’accord avec le verdict", confesse le médecin dans un communiqué de presse qu’il nous a adressé. A l’époque, l’affaire avait fait grand bruit. La ministre française de la Santé de l’époque, Roselyne Bachelot, avait qualifié les manœuvres des cinq cabinets de radiologie gérés par le docteur Alsaïd dans le Nord de la France de "crapuleuses".

Reste que ce parcours judiciaire rattrape aujourd’hui le radiologue belgo-syrien, formé en Belgique alors qu’un Bruxellois, Lahcen Hammouch, l’accuse de ne pas avoir repéré le cancer du sein de son épouse Rachida décédée en septembre dernier. Une plainte a été déposée par ce dernier auprès du Conseil provincial du Hainaut de l’Ordre des médecins où est inscrit le docteur Alsaïd. La bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux, a également adressé un courrier à l’Ordre, nous a-t-elle communiqué la semaine dernière.

C’est la première fois qu’on m’accuse

Une erreur que conteste le docteur : "C’est la première fois qu’on m’accuse d’avoir commis une erreur médicale et seulement dans la presse, et cela sans connaissance du dossier médical de la patiente" reçue une première fois dans son cabinet le 30 janvier 2020 pour une échographie.

Livrant des détails du dossier médical a priori secret de la patiente décédée, Farid Alsaïd ajoute que les déclarations de l’époux de Rachida "sont incomplètes et contraires à la vérité et au protocole médical" expliquant notamment que l’échographie portait sur le sein droit et que le kyste cancéreux est apparu dans le sein gauche. "Mon intervention se limite à la réalisation d’une échographie comme demandé par le médecin généraliste de la patiente en janvier 2020. Il faudrait analyser le dossier médical complet en Belgique et au Maroc, jusqu’au malheureux décès de Madame Rachida en septembre 2021 avant de préjuger la responsabilité des médecins intervenants."

"Je suis convaincu que mon diagnostic (mes collègues confirment sur base des images échographiques et le protocole) que je n’ai commis aucune faute professionnelle dans ce dossier, au contraire", ajoute Farid Alsaïd. "J’ai été diligent aussi bien dans la réalisation de l’examen que dans la rédaction de mon rapport que j’ai envoyé le jour même au médecin généraliste prescripteur."

Je ne suis en rien responsable du décès

Il insiste : "Sur base des éléments en ma possession, la prescription du médecin généraliste, mon examen, les images échographiques, mon rapport et le récit de l’époux, j’ai rempli ma mission de radiologue le 30 janvier 2020 ponctuellement et correctement et je ne suis en rien responsable du décès le 19 septembre 2021 de la regrettée Rachida."

Toujours est-il qu’outre la plainte à l’Ordre des médecins, l’époux de Rachida a également introduit une plainte auprès du parquet de Bruxelles.

Malgré ses différentes condamnations, Farid Alsaïd, qui dénonce un lynchage, ajoute : "L’Ordre de Médecins en France et en Belgique, en connaissance de mon dossier ne m’ont pas interdit de continuer à être radiologue."

Pas interdit d’exercer en Belgique

La semaine dernière, Philippe Boxho, vice-président de l’Ordre national nous expliquait que "d’une manière générale, à partir du moment où nous sommes informés par un conseil étranger qu’un médecin inscrit en Belgique a fauté et que le conseil étranger a appliqué une sanction, l’ordre provincial concerné doit relancer une nouvelle instruction en Belgique et doit décider si on applique la même sanction, si on l’aggrave ou si on l’a réduit."

Il ajoutait en conclusion : "L’Ordre des médecins doit être informé des faits. Et s’il ne l’est pas, il va l’être." En 2015, lors du procès montois, le docteur Alsaïd "n’était pas visé, à ma connaissance, par une quelconque interdiction d’exercer sur le territoire belge pendant la période où il a été poursuivi pour insolvabilité en Belgique", commentait pour sa part Maître Frank Discepoli, son conseil à l’époque.

L’Ordre des médecins ne peut légalement pas nous communiquer si un dossier a été ouvert contre le radiologue ni l’issue de celui-ci.