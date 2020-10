Farciennes : Hugues Bayet prêt à ne plus être bourgmestre mais personne pour le remplacer

La fédération socialiste de Charleroi veut calmer le jeu

Devant cette situation de blocage, la fédération socialiste de Charleroi semble avoir finalement décidé de calmer le jeu. Elle a ainsi décidé d’envoyer une délégation à Farciennes pour y sonder les mandataires PS qui font bloc derrière Hugues Bayet : question de tenter de trouver des solutions, d’apaiser les esprits. Par contre, elle ne demande pas que l’intéressé remette son écharpe maïorale sur-le-champ.



Car la fédération ne veut pas agir dans la précipitation. En coulisse, on reconnaît qu’Hugues Bayet fait un excellent travail à Farciennes et qu’il faut que le capitaine reste à la barre en cette période de crise sanitaire. Voilà qui est évidemment un peu contradictoire quand on sait que cette même fédération carolo a voté à 93% le décumul intégral.



Alors, certains se posent alors cette question : si elle se montre flexible dans ce cas-ci, cela ne signifie-t-il pas que la fédération serait finalement prête à faire marche arrière et à revoir ces statuts pour s’aligner sur le décumul financier que prône le parti à l’échelle nationale. Un décumul financier qu’Hugues Bayet respecte d’ailleurs en acceptant d’être bourgmestre bénévolement. De source sûre, il n’en est pas question pour l’instant. Et puis, il faudrait que trois des douze unions socialistes communales de la région carolo se réunissent et demandent une réouverture des débats à la fédération. Pour l’instant on n’en est pas là.



Et surtout, nous dit-on à la fédération, il serait incompréhensible pour la population que les socialistes carolos se lancent dans un tel débat, certes symbolique mais pas vital, alors que les priorités sont évidemment ailleurs pour l’instant.