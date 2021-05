Farciennes aura son centre de vaccination pour accélérer le tempo

La commune de Farciennes est à la traîne pour la vaccination. Ce sera bientôt du passé, puisque l’Aviq ouvre, dès lundi prochain, et jusqu’au 5 juin, un centre de vaccination au Centre Culturel de Farciennes, sur la Grand-Place. Trop d’habitants traînaient à se faire vacciner, pour diverses raisons. Hughes Bayet, le bourgmestre de Farciennes. "On peut réfléchir pendant des années sur les causes, réelles ou pas, mais ce qui est important c’est d’offrir à tous nos concitoyens la possibilité de se faire vacciner. En accord avec la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, nous allons ouvrir un centre de vaccination durant 1 semaine. Tous les farciennois vont recevoir un code pour pouvoir s’inscrire et venir se faire vacciner."

Voilà qui satisfera les habitants pour qui il était compliqué d’aller jusqu’au Ceme à Charleroi car les transports en commun ne sont pas très pratiques. " C’est vrai que beaucoup de gens se plaignaient, presque 2 heures pour aller jusqu’au plus grand centre de vaccination de la région, et donc on espère qu’ici ce sera plus facile. Ceci dit, il y a des personnes âgées, ou qui ont un handicap, et qui n’ont personne pour les aider à se déplacer. Nous continuerons bien sûr à leur offrir le transport si elles en ont besoin. Nous avons d’ailleurs ouvert une ligne téléphonique : 071/240.088, et là, on répond à toutes les questions, on réserve les transports, on les aide à s’inscrire.".

Le travail de communication et d’information continuera bien sûr, organisé par la Région wallonne et Farciennes : "il y a le site internet, des visuels, et des courriers traduits en 7 langues pour que tout le monde puisse avoir accès à cette information. Ici à Farciennes, nous relayons tout cela grâce à nos éducateurs de rue et le personnel du plan de cohésion sociale qui peut répondre à toutes les questions de gens."

Le centre sera donc ouvert au centre Culturel, du lundi 31 mai au samedi 5 juin. De 9 à 21 heures en semaine, et de 9 à 17 heures le samedi. Un numéro de téléphone : 071/240.088