Faire entrer les moutons dans la ville, le pari d'un enseignant bruxellois

Au pied du chantier de l’Institut Bordet, à l'arrière de l’Hôpital Erasme, un troupeau d'une dizaine de brebis cherche de l’ombre. Elles ne sont pas farouches, leur toison est brune. David D'Hondt, barbe fournie, est leur berger: "C'est la race Zwartbles, une race rustique reconnue en Belgique. Je cherchais une race viandeuse, qui donne une laine intéressante, qui pouvait vivre à l'extérieur toute l'année, qui agnelait bien et surtout qui était docile. Et c'est le cas, regardez: on peut quasiment les caresser, c'est une race magique à ce niveau-là, elle interagit avec l'humain. Pour un projet en ville, ça me semblait important".

À Bruxelles, cet été, vous croiserez peut-être des moutons sur la promenade verte à Anderlecht ou encore dans le Parc Josaphat de Schaerbeek. Un nouveau projet d’élevage vient de démarrer. L’idée à terme, c’est de produire de la laine et la viande dans quelques années. C'est aussi un projet de transhumance en ville. Les agnelles sont arrivées de Ciney et elles pâturent pour le moment dans la vallée du Vogelzang, à Anderlecht. Rencontre avec leur berger, David D’Hondt.

David D'Hondt, enseignant et éleveur de moutons - © Tous droits réservés

Un projet de transhumance qui ne s'improvise pas

David D'Hondt a pour projet d''allier le pâturage dans des prairies et la transhumance sur des zones d'herbe en ville, c'est à dire bouger avec le troupeau à l'intérieur de la ville pour se poser dans d'autres prairies. "Ce n'est pas pour tout de suite, nuance l'éleveur bruxellois. "A Paris, "les bergers urbains" chez qui je me suis formé, se basent sur une ancienne loi jamais été abrogée en rapport avec le pastoralisme. Donc, ils circulent comme ça. Nous, on nous demande des accords préalables. Je vais d'abord essayer de transhumer tôt le matin, dans la partie sécurisée de la promenade verte".

Parce que la transhumance, ça ne s'improvise pas. D'abord, il faut se faire apprivoiser du troupeau. Et cela passe par la nourriture: "Là, elles sont venues parce qu'on est là mais aussi parce que l'on a du grain donc elles ont un intérêt à nous suivre. Mais l'idée, c'est vraiment qu'elle se détache de se grain, que j'arrive à avoir une relation avec le troupeau autre que celle du seau". Parvenir aussi à ce que les agnelles ne se nourrissent qu'à l'herbe, ce qui demande aussi de travailler le sol sur lequel elles pâturent.

Des escales à Anderlecht, Bruxelles-Ville et à Schaerbeek

Il est prévu que les agnelles changent de prairie cet été et se posent un temps au Parc Josaphat, dans l'enclos des ânes. La commune de Schaerbeek a donné son feu vert il y a peu. Pour David D'Hondt: "C'est l'une des communes les plus urbaines de Bruxelles, ici on entre avec le troupeau dans la ville et on va à la rencontre de la population du quartier".

Cet enseignant dans une école professionnelle de Molenbeek y voit aussi un axe pédagogique: "Cela soulève des questions sur la manière dont on consomme de la viande par exemple. Manger mieux mais moins. Réfléchir à ce que cela demande en terme d'heures de travail et d'espace pour produire quelques kilos de viande et donc du coût réel de la viande".

La ville, un environnement favorable ?

Élever des moutons en ville peut paraître incongru. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, la ville a aussi des avantages selon David D'Hondt: "C'est presque plus intéressant qu'un troupeau à la campagne, dans le sens, qu'ici en ville, il n'y a pas de monocultures comme en Flandre par exemple. Ici, on a laissé se développer, ou on a réintroduit des haies, des espaces plus sauvages, il y a une plus grande diversité de plantes".

Au fil du temps, le projet va grandir. Le troupeau pourrait monter à 40 brebis dans trois à cinq ans. L'éleveur veut aussi produire de la laine et la transformer en fil via la Filature du Hibou dans le Namurois. Les colis de viande sont attendus eux pour 2020