Faire de Bruxelles sa destination de vacances

Beaucoup de Bruxellois risquent à nouveau de devoir passer leurs grandes vacances dans la capitale. Alors pour ne pas subir l’été en ville, autant prendre les devants. Et faire de votre rue, place ou quartier un vrai lieu de villégiature. Pour y arriver la Région lance un appel à projets pour la deuxième édition de Bruxelles en vacances. Tout est permis ou presque.

L’été arrive à grands pas mais l’incertitude demeure quant à la tenue d’événements récréatifs et culturels dans la capitale.

L’été dernier, on a vu fleurir un échiquier géant à Saint-Gilles, un morceau de plage dans les marolles, des potagers sur les places de parkings à Schaerbeek. D’autres ont organisé des balades en kayak sur le canal. L’idée c’est de profiter au maximum de l’espace public en ville, en l’aménagement, en le modifiant éventuellement de façon temporaire. Des espaces ouverts plus que jamais nécessaires en cette période de crise sanitaire alors que les parcs bruxellois frôlent la saturation les jours de beau temps.

"L’été arrive à grands pas mais l’incertitude demeure quant à la tenue d’événements récréatifs et culturels dans la capitale", explique le ministre-président Rudi Vervoort. ​​​​​​"Il est important, aujourd’hui plus que jamais, de pouvoir donner des perspectives à nos citoyens. Cet appel à projets permettra l’organisation, dans tous les quartiers, d’activités culturelles, sportives et récréatives dans des espaces de qualité, praticables pour toutes et tous, tout en garantissant la sécurité et une distanciation physique. Tous les événements seront repris sur le site de visit.brussels".

Des projets avec des objectifs concrets

Cet appel à projet, s’adresse aux associations et aux organisations à but non lucratif. Les projets doivent répondre à des objectifs concrets comme la végétalisation de la ville, le développement des modes de transport actif, l’augmentation de l’espace de rencontre et de loisir ou encore la création de lien entre les habitants. La Région a prévu une enveloppe de 400.000 euros. Chaque projet peut recevoir jusqu’à 15.000 euros de financement.

Les projets doivent être rentrés pour le 5 mai. Ils seront sélectionnés pour début juin et mis en œuvre entre le 15 juin et la fin octobre. Tous les détails sont à lire sur le site internet de Bruxelles-Mobilité.