Faillite de plusieurs cabinets dentaires en Brabant Wallon: l’affaire remise entre les mains d’un curateur

L’ASBL Santé et Participation avait été créée en 1982 pour offrir des soins dentaires accessibles au plus grand nombre, l’histoire a pris fin. © Santé et Participation

La semaine dernière, on vous annonçait la mise en faillite de l’ASBL "Santé et Participation" qui possédait 7 cabinets dentaires dans la province du Brabant wallon. Conclusion : une vingtaine d’assistants mis au chômage, ainsi que plusieurs dentistes qui n’exerçaient que dans ces cabinets. Quant aux consultations pour les patients, elles ont toutes été annulées du jour au lendemain. Selon les responsables de l’établissement, les finances de l’ABSL étaient fragiles, et la crise sanitaire n’a fait qu’empirer la situation. Entre-temps, l’affaire a été placée entre les mains d’un curateur.

Que savons-nous de plus ?

Selon le curateur en charge de l'affaire, il est encore un peu tôt pour donner des informations claires et précises sur la situation. Actuellement, il cherche activement des repreneurs. Et, bonne nouvelle: entre 6 et 7 demandes de reprises ont déjà été formulées. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant que l’affaire est classée! Dans un premier temps, il faut procéder à une valorisation de l’inventaire de chaque cabinet. Une fois cette procédure terminée, des offres seront négociées entre le curateur et les potentiels repreneurs.

Un processus rapide

Le curateur espère conclure un accord d’ici quelques semaines, maximum. Il privilégie d'abord le rachat de l’ensemble des 7 cabinets dentaires. Mais il se peut qu’il n’y en ait que certains qui soient rachetés. Et si dans quelques semaines, aucun accord n’a été trouvé entre le curateur et les potentiels repreneurs, les quelques 6000 patients concernés devront retrouver un autre cabinet. Pour ceux qui avaient déjà versé des acomptes pour certains soins, le mieux est qu’ils introduisent une demande de créance auprès du curateur. Dans le meilleur des cas, l’ASBL sera entièrement rachetée avec tout ce qu’elle comporte et rien ne changera pour eux. Sinon, les clients seront inscrits sur une liste de créanciers et pourront espérer être remboursés dans les mois à venir. Reste à voir si, oui ou non, un contrat final sera établi.