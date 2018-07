Facturation mensuelle de l'eau à Bruxelles: DéFI craint l'exclusion des publics défavorisés

Le chef du groupe DéFI au parlement bruxellois Emmanuel De Bock a demandé vendredi que Vivaqua élargisse les possibilités d'accéder au paiement mensuel de l'eau de distribution, désormais proposé à sa clientèle uniquement via une plate-forme électronique.

Motif avancé par l'élu amarante à l'occasion des questions d'actualités au parlement bruxellois: il est urgent que les personnes les plus précarisées, qui sont également le plus victimes de la fracture numérique, soient le plus rapidement possible en mesure de mensualiser leur facture d'eau.

L'intercommunale Vivaqua, en charge de la production et de la distribution d'eau potable à Bruxelles, propose depuis le début du mois aux habitants de la capitale qui le souhaitent de leur envoyer une facture d'eau mensuelle. Cette mensualisation de la facture d'eau est proposée uniquement sous format électronique, via la plateforme Doccle accessible gratuitement.

Pour le chef de groupe DéFI au parlement bruxellois Emmanuel De Bock, il est urgent que les personnes les plus précarisées puissent elles aussi payer mensuellement leur facture afin d'anticiper les mauvaises surprises et autres frais de rappel qui font systématiquement grimper le coût de la facture et qui entraînent le consommateur dans une spirale d'endettement.

Parallèlement à sa demande, Emmanuel De Bock a proposé que toutes les personnes qui ont bénéficié de l'intervention du Fonds spécial de l'eau, qu'elles soient ou non à charge du CPAS, puissent bénéficier automatiquement de la mensualisation de leur facture d'eau.

Enfin, le chef de groupe DéFI estime qu'il serait également pertinent que Vivaqua prenne contact directement avec les consommateurs qui rencontrent des difficultés de paiement en vue de leur proposer d'office la mensualisation de leur facture.

Dans sa réponse, la ministre de l'Énergie Céline Fremault (cdH) a indiqué que Vivaqua se préparait à organiser une vaste campagne sur la possibilité de payer sa facture d'eau par mois via Doccle. Une réunion avec les CPAS est prévue à ce sujet en septembre. Pour elle, il serait utile d'évaluer le dispositif à l'automne pour voir si le système proposé est efficace et s'il est opportun de l'étendre.