Factory quatre jours pour découvrir les projets de jeunes artistes belges francophones

La sixième édition du festival de théâtre Factory se déroulera du 4 mars au 7 mars au Manège Fonck, à Liège. Cet événement a pour objectif de mettre en lumière le travail de jeunes artistes, de compagnies émergentes belges francophones. Organisé par le Festival de Liège et la Chaufferie-Acte1, structure liégeoise qui soutient en amont le processus de création, Factory est une façon de mettre le pied à l’étrier pour ces jeunes artistes fraîchement diplômés: "Quand vous sortez de l’école, que ce soit du Conservatoire ou de l’Insas, que vous n’êtes absolument pas connus, c’est très difficile d’être repéré" explique Jean-Louis Colinet, directeur du Festival de Liège " donc c’est une façon de créer un lien avec le milieu professionnel et le public".

Nonante-six programmateurs belges et étrangers présents

Six spectacles dont quatre créations, trois étapes de travail, trois présentations de projets et d’une vidéo, voilà le programme proposé pour cette édition 2020. "Dans Factory, il y des spectacles aboutis et des spectacles qui sont toujours en phase de création" précise Jean-Louis Colinet" et les comédiens ont envie d’avoir déjà un premier contact avec le public, pour prendre le poul et éventuellement corriger le tir. Il est aussi très enthousiasmant de voir que le public peut, plus qu’on ne le pense, s’intéresser à des projets non encore finis et d’échanger avec les artistes. C’est aussi l’occasion pour ceux-ci de se faire remarquer par des programmateurs. Cette année ils seront nonante-six à se déplacer, c’est énorme ! L’opportunité, peut-être, pour ces artistes et compagnies de bénéficier de moyens, d’être co-produits par ces directeurs de théâtre ou de festival, voire, de vendre des représentations. Factory a souvent joué son rôle de tremplin".

Regard sur notre monde

Factory suit la ligne éditoriale du Festival de Liège. "Nous programmons des spectacles qui parlent du monde d’aujourd’hui à des gens d’aujourd’hui" aime rappeler son directeur Jean-Louis Colinet. Parmi les rendez-vous proposés épinglons notamment "Home", une création réalisée à partir d’un travail documentaire au sein d’une maison de repos à Ixelles ou encore "Bruits d’eaux", nouveau regard sur la tragédie des migrants. Hommage à ces femmes, hommes et enfants qui ont péri et périssent encore en Méditerranée. Infos et réservations : www.festivaldeliege.be