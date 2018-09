"Facho", "Collabo" : insultes et détériorations sur la façade du MR à Namur

Les bureaux namurois du MR ont subi des détériorations dans la nuit de mardi à mercredi, ou très tôt ce mercredi matin. On a cassé les parlophones, on a introduit du produit dans les serrures pour empêcher l'accès au bâtiment. Et on a réalisé des tags au moyen d'une substance noire un peu huileuse sur la façade. On peut y lire des inscriptions comme "Facho", "Collabo" ou "Mawda".

David Clarinval, chef du groupe MR à la Chambre, s'est rendu sur les lieux ce matin. Il juge cet événement inacceptable. Une plainte a été déposée auprès de la police. David Clarinval appelle à arrêter les amalgames. Il charge les autres partis politiques. Pour lui, "quand les autres partis nous traitent publiquement de collabos ou de fachos, il faut s’attendre à ce que des personnes mal intentionnées ne se gênent plus pour attaquer le MR".

David Clarinval demande un peu de respect pour le MR, pour le débat d’idées. "On peut bien sûr ne pas être d’accord avec nous, dit-il, mais de telles pratiques sont inacceptables."

Ces bureaux avaient été inaugurés il y a quelques mois à peine. Il s'agit de locaux permanents du MR où se déroulent de nombreuses réunions.