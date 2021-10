Face au crabe, la tentation de la douceur.

La Vie-là, c'est une maison blanche située à un jet de pierre de la Clinique d'Ottignies. On y entre pas par hasard, souvent , on y est envoyé sur les conseils d'un oncologue, d'une infirmière ou d'un proche qui l'a fréquentée. Pas forcément facile de franchir la porte mais ceux qui la poussent s'y sentent très vite accueillis. Et en confiance. Ces patients bénéficieront de soins complémentaires à leur traitement thérapeutique: massages , réflexologie , fasciathérapie , coaching sportif , nutritionnel, accompagnement psychologique aussi. Des soins dits de " bien -être" dont on ne doute plus aujourd'hui qu'ils sont essentiels et qu'ils contribuent à la guérison .

"La tumeur, elle est soignée à l'hôpital, par des professionnels ; nous on est là pour prendre soin de la personne dans son intégralité" explique Marie Paule Meert. Il y a 8 ans , elle a lancé ce projet après avoir été elle-même confrontée au cancer. Nulle opposition ici entre une médecine conventionnelle et des soins alternatifs. "Nous sommes dans une logique de médecine intégrative, poursuit-elle, nous donnons des soins complémentaires aux traitements oncologiques, des séances dont on sait qu'elles contribuent à la reconstruction de la personne." Car une personne malade , ce n'est pas seulement un corps meurtri, c'est un individu avec ses émotions, son ressenti, ses non dits , difficiles parfois à partager avec son entourage... Dans ces moments-là, cette maison , c'est un bout de terre ferme où poser pied quand on est au coeur de la tempête. On peut y boire un café , parler ou ne rien dire, exprimer ses peurs , se faire masser, bref, prendre un temps pour soi dans un cadre chaleureux et bienveillant.

C'est la deuxième fois que Claire revient ici bien malgré elle. Un nouveau cancer , 8 ans après le premier. Elle arrive avec un gâteau en chocolat et l'envie d'exprimer sa gratitude aux bénévoles qui se relaient tout au long de la journée pour soulager les coeurs et les corps lourds: " J'ai une immense gratitude envers eux , ils sont formidables!" Ces bénévoles , ce sont des kinés, psychologues, masseurs , nutritionnistes , coachs sportifs ... Une centaine de professionnels qui donnent gracieusement quelques heures de leur temps et qui ont le sentiment de faire là un travail extrêmement gratifiant, sans carcan horaire ou budgétaire. Grâce à leur engagement et au mécénat ,toutes les séances peuvent être données gratuitement ou presque, au tarif de 5 euros.

Chaque année , 200 nouveaux patients sont pris en charge par La Vie-là. La maison a fait des " petits" , d'autres structures similaires commencent à essaimer un peu partout en Wallonie. Bruxelles par contre ne compte qu'une seule structure similaire...