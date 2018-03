Fabian Maingain et Zoubida Jellab ont intégré le CA de GIAL

A la suite d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration (CA) lundi après-midi, les conseillers communaux d'opposition Fabian Maingain (DéFI) et Zoubida Jellab (Ecolo) ont été intégrés comme membres au sein de l'asbl Gial, en charge de l'informatique et de la bureautique de tous les services de la Ville de Bruxelles, a indiqué le cabinet de l'échevin bruxellois Mohamed Ouriaghli (PS). Il assure que tous les documents sur la gestion sont à leur disposition dans un souci de transparence. Un nouveau conseil d'administration sera organisé mercredi. Il permettra notamment de faire un récapitulatif des documents fournis. Le point est également à l'ordre du jour du prochain conseil communal de la Ville, le 26 mars.

Zoubida Jellab explique que certains contrats ne sont que consultables sur place, ce qui ajoute des difficultés à leur recherche d'informations, et la masse de documents à éplucher est déjà conséquente. Elle dit avoir reçu durant le week-end tous les compte-rendus des CA depuis 2006 et de nouveaux documents ce lundi parmi lesquels la liste des fournisseurs, le contrat de gestion, le compte annuel uniquement de l'année 2016 ou encore les descriptions de fonction, mais vides, du consultant-directeur Michel Leroy qui gagnait 1.000 euros par jour presté. L'ONSS consulte actuellement les comptes de Gial, entres autres pour regarder de plus près les revenus touchés par les consultants.

"On a des indices pour fouiller à tel niveau ou à telles périodes, mais c'est compliqué", explique la co-cheffe de groupe Ecolo à la Ville. "C'est un travail de titan. Nous allons peut-être commencer par regarder de plus près le voyage de Mohamed Ouriaghli aux Etats-Unis organisé par Proximus en période de soumission de marché. Proximus avait répondu à un appel d'offres, avait été refusé pour défaut de certains documents et était alors en recours."