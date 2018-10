Extra-scolaire: des activités "parents admis" qui facilitent la vie

"Ma maman elle dit qu'elle court tout le temps, parce que mon petit frère et moi...on a beaucoup d'ateliers". Manon n'a que 7 ou 8 ans...mais elle a déjà bien compris la difficulté de gérer un planning familial. Inscrire son enfant à une foule d'activités, c'est tentant, mais il faut assumer les trajets. "C'est vrai que c'est la course", commente Géraldine, une maman Sonégienne. "Tout le temps, tout le temps, il faut se dépêcher, aller à gauche, à droite..." Elle s'est inscrite au cours de yoga, le dimanche après-midi, au Monde de Rosy. "Nous venons ma fille et moi. C'est notre petite bulle. C'est important, je pense, de s'avoir faire une pause, se retrouver, prendre le temps et partager un moment avec son enfant. C'est bénéfique pour tout le monde".

Sylvie, gérante du Monde de Rosy - © C Legrand

Au moment où nous découvrons les lieux, se tient un atelier pâtisserie. "Enfants only" pour l'instant. Mais Cathy, l'animatrice, a l'intention d'élargir son public aux adultes. "C'est dans un petit tiroir, dans ma tête, en effet. Parce que dans nos vies, avec le rythme que l'on s'impose, on ne prend pas le temps de cuisiner, à la maison, avec ses enfants. Ou bien on les laisse nous aider un peu, puis c'est tout. Je pense que des ateliers qui réuniraient plusieurs générations pourraient trouver leur public".

On en pense quoi autour de la table? "Euh...." Certains sont un peu perplexes, à l'idée de partager une activité avec papa ou maman. Surtout si c'est du sport, précise l'un des petits cuistots. "Ah non!" D'autres semblent très enthousiastes. "Oh oui, ce serait rigolo. J'aimerais bien." "Moi j'ai déjà fait de la danse avec maman, et du yoga aussi, avec elle et mon petit frère. C'était chouette", raconte une fillette. "Ca pourrait être rigolo!" conclut une autre.