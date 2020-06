Extinction Rebellion à Mons: qu'est-ce qu'on garde ou qu'on jette pour le monde d'après ?

"Bonjour. On s'appelle Extinction Rebellion et on fait une action pour se réapproprier l'espace public". Comme d'autres "rebelles" du mouvement international en faveur d'une réaction des gouvernements face aux enjeux climatiques et de société, Lara démarche les passants, ce samedi après-midi. Nous sommes sur la Grand-Place de Mons. "L'endroit idéal pour faire participer les gens, car c'est l'agora de la ville". Un "mur mobile" a été installé. Durant une heure, il commence à prendre des couleurs, du vert et du rouge, selon les propositions des citoyens en vue du monde de demain.

"Après le confinement, on se pose des questions sur ce qu'on veut garder dans notre société et ce qu'on a envie de faire partir, de faire dégager", explique Lara. Avis à la population... qui ne se prie pas pour donner ses idées. "Ce qu'on pourrait garder de ce qui s'est passé durant cette crise, moi, je dirais la solidarité." "Plus de démocratie directe". "Encore plus de vélos sur les routes". "L'agriculture locale", "les commerces de proximité"... Voilà quelques pistes lancées par les Montois, mises sur papier vert et accrochées au mur mobile.