Extincteur vidé, insultes… Agression homophobe à la Maison Arc-en-Ciel de Verviers

Agression homophobe, vendredi soir à Verviers. Il est environ minuit. Trois personnes cagoulées s’adressent à l’entrée du local de l’association LGBTQI Arc-en-ciel. A l’intérieur, quelques membres, boivent un verre. Le responsable du centre arc-en-ciel de Verviers, Jonathan Bovy raconte…

Et toi, t’es pédé ?

"J’ai vu que deux d’entre eux étaient cagoulés style cagoules de moto. Ils ont voulu rentrer. Ils avaient envie de faire la fête, de venir dans une soirée déguisée… Je ne sais pas ce qu’ils entendaient derrière ça mais j’étais pas forcément très rassurés. Donc, je me suis interposé pour ne pas qu’ils rentrent. Les insultes ont vite fusé me demandant si j’étais "pédé" et que de toute façon, j’avais un look de "pédé" avec mes habits. Après, ils ont commencé à filmer et à m’insulter dans une autre langue. Et le troisième en a profité pour décapsuler notre extincteur qui était juste à l’entrée. Les 6 kilos de poudre se sont diffusés sur moi puis dans tout le local. Après avoir repris mes esprits, j’ai directement appelé le 101 qui est rapidement arrivé après 3 minutes. Et c’est là qu’ils ont décampé."

Une plainte sera déposée pour tous-toutes ceux-celles qui le vivent au quotidien

Vendredi, la police "qui a été très bienveillante et correcte" restera pour rassurer les membres de l’association, choqués, qui rentrent chez eux. Lundi, une plainte pour agression homophobe sera déposée même s'il n'y a pas eu de blessé. "C'est important en terme d'exemple : on souhaite faire passer le message à tous ceux et à toutes celles qui le vivent seul(e)s au quotidien que les victimes ne sont pas seules et qu'elles peuvent aussi déposer plainte." Un incident peu dramatique selon le responsable local d’Arc-en-Ciel mais qui aurait pu tourner beaucoup plus mal.